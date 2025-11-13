Макрон предупредил о скором начале космических войн

Президент Франции Эмманюэль Макрон выделит €4,2 млрд на финансирование военной космической деятельности до 2030 года. По мнению президента, следующие полномасштабные войны начнутся в космосе, поскольку там уже ведутся современные конфликты.

Фото: Guillaume Horcajuelo / Reuters, Guillaume Horcajuelo / Pool / Reuters Эмманюэль Макрон

«Космос перестал быть убежищем, сейчас он — поле боя», – сообщил лидер Франции в национальном центре космонавтики и авиации в Тулузе (цитата по Barron's). Господин Макрон считает, что Россия осуществляет шпионскую деятельность в космосе с момента начала СВО.

Как утверждает французский президент, российские космические аппараты следили за французскими спутниками. Россия, по его словам, планировала произвести кибератаку на французскую космическую инфраструктуру с помощью массированного глушения GPS. Господин Макрон добавил, что приоритеты космической стратегии Франции включают разработку многоразовых ракет-носителей.

Эмманюэль Макрон также заявил о сотрудничестве с Германией, которое поспособствует усилению космического наблюдения с помощью радиолокационной системы «Аврора». Страны планируют разработать современную систему оповещений. Это поможет снизить зависимость от других государств. Президент Франции делает акцент на необходимости «поощрять» европейских лидеров, чтобы повысить их конкурентоспособность на мировом рынке.