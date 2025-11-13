Губернатор Хинштейн сообщил об ударе БПЛА по жилому дому во Льгове

Льгов в Курской области подвергся атаке ВСУ. Один из дронов ударил по жилому дому на улице Пржевальского. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Всего при атаке повреждены шесть домов. У них выбиты окна, поломаны крыши и фасады. Взрывная волна также задела два автомобиля.

Еще один удар, по словам господина Хинштейна, пришелся по складу сахарного комбината в городе. Масштаб повреждений не уточняется. Пострадавших при атаке нет, заверил губернатор. На месте работают сотрудники оперативных служб.

В ночь на 13 ноября над Россией были сбиты 130 беспилотников. Из них 32 — уничтожены в небе над Курской областью.