Apple будет взимать 15% со всех платежей в WeChat

Tencent и Apple достигли соглашения, по которому производитель iPhone будет получать 15% от покупок в мини-играх и приложениях в мессенджере WeChat. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

В прошлом году Apple потребовала от Tencent закрыть лазейки, которые позволяли владельцам iPhone в Китае пользоваться сторонними платежными системами при оплате покупок в WeChat. Из-за этого американская компания не получала значительную часть дохода от комиссий с платежей, которая для всех разработчиков стандартно составляла 30%. Китайскую сторону не устраивали такие условия.

После продолжительных переговоров Apple согласилась снизить размер комиссии вдвое. Взамен производитель iPhone получит доступ к новому значительному источнику дохода: WeChat ежемесячно пользуются 1,41 млрд человек, а мини-игры и внутренние приложения приносят значительную часть выручки Tencent. Та только за последний квартал составила $4,5 млрд.

Взимаемая Apple комиссия с платежей в размере 30% стала предметом многочисленных судебных исков к американской корпорации. В результате с 2021 года компания снизила размер комиссий вдвое — до 15% — для разработчиков с годовым доходом менее $1 млн. Позднее 30-процентную комиссию Apple признали незаконной суды Британии и ЕС.

