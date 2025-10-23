Британия признала незаконной 30-процентную комиссию Apple

Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании постановил, что Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке, навязав пользователям «чрезмерные и несправедливые цены в виде комиссии, которую компания взимает с разработчиков». Таким образом, британские пользователи iPhone и iPad получили право на компенсацию со стороны американской компании, сообщает Reuters.

Рассмотрение коллективного иска от 20 млн британских клиентов Apple началось в январе этого года. Истцы потребовали от компании компенсацию в размере 1,5 млрд фунтов. Сегодня суд только подтвердил их право на получение компенсационных выплат, но порядок определения их размера будет установлен судом позднее.

Это уже далеко не первое судебное поражение Apple из-за 30-процентной комиссии с платежей в магазине приложений. Еще в 2019 году жалобу на американскую компанию подал в суд шведский музыкальный сервис Spotify. В 2020 году иск к Apple подала Epic Games, на сторону которой встали и другие разработчики игр и приложений. В ноябре 2020 года Apple объявила о снижении комиссии для разработчиков с доходом менее $1 млн с 30% до 15%. А в марте 2024 года Еврокомиссия, рассмотрев жалобу Spotify, оштрафовала Apple на €1,8 млрд за нарушение антимонопольного законодательства ЕС.

Кирилл Сарханянц