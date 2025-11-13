Главу Якутии попросили дать древнюю тюркскую клятву перед принятием закона о МСУ

Депутат заксобрания Республики Якутия (Ил Тумэн) Александр Иванов предложил главе региона Айсену Николаеву дать древнюю тюркскую клятву правителей перед принятием закона о местном самоуправлении (МСУ). Запись заседания парламента господин Иванов опубликовал в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Александр Иванов заявил, что проголосует за новый закон при единственном условии. «Если у нас нет демократии, тогда хотя бы мы должны вернуться к историческим традициям своим, — заявил депутат. — Испокон веков народ выбирал каганов, ханов, давая им всю полноту власти. Но при этом великий наш предок давал андагар, клятву перед Творцом, предками, своим народом и священным огнем». Якутский парламентарий объяснил, что «андагар» давали люди, подозревавшиеся в обмане и воровстве или перед принятием важных решений.

Депутат пересказал смысл клятвы:

«Великие Творцы, если знаете, что мои помыслы праведные и намерения правые, все идет на защиту, развитие и процветание моей республики, народа живущего в ней, пошлите мне силы и духа дойти с честью до конца, повелите, чтобы мне помогали мои предки. А если помыслы мои нечисты, то пусть силы мои иссякнут, глаза мои не увидят белого света, уши мои больше не услышат ни звука, дух мой вечно будет маяться в стране вечных страданий и прекратится мой род».

Как сообщило местное издание SakhaDay, спикер якутского заксобрания Алексей Еремеев не одобрил призыва господина Иванова. «Мы являемся светским государством, никакие андагары для высшего должностного лица тут у нас не прокатывают»,— сказал председатель парламента.

Накануне в парламенте Якутии в первом чтении был принят законопроект о МСУ. Он приводит региональные законы в соответствие с федеральным.

Новый федеральный закон о местном самоуправлении (МСУ) вступил в силу 19 июня. Он наделяет губернатора правом отбирать претендентов на должности глав муниципалитетов. По новой модели должны избираться руководители всех без исключения региональных столиц, но для обычных муниципалитетов закон сохраняет варианты: прямые выборы, назначение из числа депутатов, через конкурс или по «губернаторской» схеме. Этот закон также предполагает возможность для регионов ввести одноуровневую модель МСУ, при которой сельские поселения преобразуются в муниципальные округа и теряют самостоятельность.

Как ранее писал «Ъ», в Якутии закон о МСУ принимается с сохранением самостоятельности сельских поселений. Но право главы региона на выбор мэров распространяется на всю республику, а не только на столицу.

Степан Мельчаков