КХЛ представила обновленный формат проведения Матча звезд

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила обновленный формат разделения команд на FONBET Матч звезд. Мероприятие пройдет с 7 по 8 февраля на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге.

Команды будут сформированы следующим образом:

  • KHL Ural Stars — сборная игроков уральских клубов КХЛ (екатеринбургского «Автомобилиста», челябинского «Трактора», магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева»);
  • KHL World Stars — сборная легионеров, выступающих в КХЛ;
  • KHL Rus Stars — сборная российских игроков КХЛ;
  • KHL U23 Stars — сборная молодых хоккеистов, рожденных после 1 января 2003 года.

Команды проведут мини-турнир в формате «4 на 4». Матчи будут разделены на два периода по 10 минут. На каждую игру можно будет заявить до 14 хоккеистов.

Ранее Матч звезд КХЛ проводился в формате мини-турнира между сборными дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева. Президент лиги Алексей Морозов подчеркнул, что организаторы «специально отошли от привычной географии дивизионов». По его словам, новый формат повысит «зрелищность и конкуренцию между участниками звездного уик-энда».

Таисия Орлова

