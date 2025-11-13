Wildberries выйдет на рынок Эфиопии

РВБ (Wildberries & Russ) объявила о выходе на рынок Эфиопии. Компания заключила соглашение с крупнейшим эфиопским инвестхолдингом Ethiopian Investment Holdings. В дальнейшем маркетплейс планирует выйти на рынок и других африканских стран.

Исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян и гендиректор EIH Брук Тайе подписали соглашение в Москве. Сделка предполагает совместные инвестиционные и технологические инициативы. «Для производителей обеих стран рынки России и Эфиопии весьма привлекательны и имеют сильнейший экспортный потенциал»,— приводит пресс-служба РВБ слова господина Мирзояна.

По оценкам РВБ, компания будет способствовать развитию предпринимательства и рекламного рынка в Эфиопии. «Лидерство Wildberries & Russ в сфере электронной коммерции, логистических технологий, IT и цифрового продвижения соответствует приоритетам Эфиопии»,— отметил Брук Тайе.

Глава Минэкономики России Максим Решетников заявил 12 ноября, что российские власти продвигают выход российских маркетплейсов на рынок Эфиопии как для экспорта, так и импорта. Помимо России, РВБ уже работает в Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ — из этих стран импортируются товары.

EIH управляет 30 государственных предприятий Эфиопии, включая Ethiopian Airlines, Ethio Telecom и Ethiopian Shipping and Logistics Services Enterprise. Холдинг контролирует ключевые активы страны в секторах финансов, инфраструктуры, энергетики, логистики, промышленности и сельского хозяйства.