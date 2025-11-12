Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Российские маркетплейсы решили выйти на рынок Эфиопии

Власти России продвигают выход российских маркетплейсов на рынок Эфиопии. Стороны уже ведут переговоры, сообщил глава Минэкономики Максим Решетников. В частности, в выходе на этот рынок заинтересована РВБ (Wildberries & Russ).

«Мы, конечно, продвигаем туда наши маркетплейсы, причем продвигаем с двух точек зрения — как возможность нашего экспорта, и как возможность импорта из Эфиопии, из соседних стран»,— сказал господин Решетников журналистам после заседания межправительственной российско-эфиопской комиссии по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и торговли (цитата по ТАСС).

Wildberries & Russ уже ведет переговоры о выходе на рынок Эфиопии, сообщил представитель компании журналистам. По его словам, РВБ считает этот рынок перспективным.

Максим Решетников назвал организацию трудоемких производств в Эфиопии приоритетом России. «Это вопрос развития логистики, поскольку рынок будет расти, будет употреблять больше продукции»,— добавил министр.

