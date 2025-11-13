МТС и ФАС достигли мирового соглашения по рекордному штрафу в 3 млрд рублей

«МТС» (MOEX: MTSS) (MOEX: MTSS) и Федеральная антимонопольная служба России подписали мировое соглашение в Девятом арбитражном апелляционном суде по штрафу в 3 млрд руб., который назначили оператору за повышение тарифов в 2024 году, рассказали “Ъ” в компании.

Ранее “Ъ” писал, что Московский арбитражный суд поддержал ФАС в споре с МТС, которую служба оштрафовала на более чем 3 млрд руб. за повышение тарифов весной 2024 года в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов. Служба посчитала повышение экономически необоснованным. Это был первый подобный штраф для оператора связи (см. “Ъ” от 11 июля).

В рамках мирового соглашения МТС перечислит в федеральный бюджет 664 млн руб. и проинвестирует 2,4 млрд руб. в создание инфраструктуры мобильной связи на территории малых населенных пунктов с численностью до 1 тыс. человек по перечню, определенному Минцифры в рамках программы устранения цифрового неравенства, рассказали в компании.

Проект устранения цифрового неравенства в регионах РФ реализует «Ростелеком», проект финансируется из «Резерва универсального обслуживания», в который опертаоры связи ежеквартально платят процент от дохода компании за услуги в сети связи общего пользования. Ранее “Ъ” сообщал, что такая плата была увеличена с 1,2% до 2% (см. “Ъ” от 31 октября 2024 года).

«МТС и ФАС согласовали порядок и сроки исполнения предписания по приведению тарифов в соответствие с требованиями ФАС России, включая варианты предложений для абонентов тарифных планов, которых затронули изменения 2024 года»,— заявил представитель компании.

В ФАС добавили: «Оператор обязан до 16 января 2026 года предложить абонентам, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи, 7 альтернативных вариантов выбора возврата тарифов, в рамках которых произошло повышение. Среди них — приведение тарифов к уровню апреля-мая 2024 года, кэшбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение 1 года, дополнительные пакеты минут, интернета и другие виды услуг».

