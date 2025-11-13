Президент Финляндии Александер Стубб сделал необычное для себя заявление о необходимости восстановить диалог между Россией и Европой. Однако отрицать этот тезис нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что возможно, судя по одному заявлению, усматривать какие-то тенденции, <...> но в целом здесь с господином Стуббом можно согласиться»,— уточнил Дмитрий Песков на брифинге. Рано или поздно, убежден представитель российского президента, к этому диалогу придется прийти.

Вместе с тем, исходя из публичных заявлений финского президента, он все же относится к категории «ястребов-милитаристов», заключил господин Песков.

Накануне Александер Стубб говорил, что вопрос возобновления контактов между ЕС и Россией страны-члены объединения уже много лет обсуждают. По его словам, «в какой-то момент, в каком-то формате» это станет возможно.