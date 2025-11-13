Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как долголетие стало философией, объединяющей достижения медицины, биотехнологий, искусственного интеллекта и психологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Долголетие, пожалуй, переживает лучший период в истории. Инвесторы вкладывают сотни миллионов долларов в новые стартапы, искусственный интеллект бережно печется о человеческом здоровье, массовое вымирание пока отменили, а продолжительность жизни увеличивается. Но какими бы высокими ни были показатели, кому-то все равно покажется мало. В одном из древнейших литературных произведений могучий воин Гильгамеш внезапно понимает, что он смертен, отправляется на поиски цветка вечной молодости, но по дороге домой его лишается.

Желание вечной жизни вдохновляло королей по всему миру порой на бессмысленные поступки. Они платили магам и заклинателям, снаряжали экспедиции в путешествия к несуществующим землям и экспериментировали с алхимией. Первое упоминание термина лонгджевити приходится на начало XVI века. Автором этого гайда по питанию считается итальянский аристократ Луиджи Корнаро, который открыл всему миру диету, которая, как считалось, продлевает жизнь.

Лонгджевити претерпело изменения и в наше время стало философией. Концепция объединяет медицину, биотехнологии, психологию и социологию. Главная идея — не только протянуть до 120 лет, а наполнить годы созиданием и чем-то ценным: быть продуктивным с помощью технологий, науки и осознанного потребления. Как считают некоторые последователи этого течения, не стоит беспокоиться о смерти, скорее — о смерти во время жизни.

Анна Кулецкая