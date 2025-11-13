В Запорожье запретят продажу алкоголя в Международный день студентов

Власти Запорожской области запретят розничную продажу алкоголя в Международный день студентов. «17 ноября, в Международный день студентов, на территории области будет действовать полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Запрет распространяется на реализацию крепкого алкоголя, а также на продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи… За нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа»,— сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам губернатора, ограничение не будет распространяться на предприятия, которые осуществляют продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Ранее власти региона вводили полный запрет на розничную продажу алкоголя в рамках Всероссийского дня трезвости, а также во время выпускных вечеров, на День защиты детей, День знаний и День молодежи.

Александр Дремлюгин, Симферополь