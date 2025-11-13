ЧЭМК оценил лучшие инновации в сфере металлургии

Челябинский электрометаллургический комбинат выступил партнером и экспертом конкурса инновационных стартапов SteelStart 2025, финал которого прошел на площадке международной промышленной выставки «Металл-Экспо» в рамках заседания комитета по металлургии «Деловой России».

Конкурс SteelStart — одно из ключевых отраслевых событий, направленных на поиск и продвижение инноваций в металлургии. С 2019 года он объединяет разработчиков, инженеров и исследователей, предлагающих решения для повышения эффективности, экологичности и технологичности производства.

В 2025 году фокус конкурса охватывал восемь направлений — от металлургического производства и цифровой трансформации до экологии, переработки отходов и развития кадрового потенциала.

В финале участники представили свои проекты экспертам ведущих предприятий отрасли, включая Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК). Представители комбината вошли в состав жюри, оценивая технологическую новизну и промышленный потенциал представленных решений.

Победителями конкурса SteelStart 2025 стали компания MTT DATA с проектом «Многомерный анализ данных», направленным на повышение эффективности производственных процессов за счет интеграции и анализа больших массивов информации, а также компания «Альянс Инвест» с проектом цинк-никелевого сплава для цинкования, открывающим новые возможности для повышения коррозионной стойкости металлопроката и снижения эксплуатационных затрат.

Кроме того, в шорт-лист конкурса вошли R&D-MGTU (решение проблемы качества продукции и система позиционирования персонала и контроля безопасности) и ООО «Финго-Комплекс» (технология сероочистки дымовых газов). Ответственный секретарь комитета по металлургии «Деловой России» Никита Рыбленков отметил важность создания внедряемых инноваций, способных приносить экономическую и экологическую пользу и формирующих новую культуру взаимодействия промышленности и технологических команд.

«Для нас участие в SteelStart — это возможность увидеть, какие идеи сегодня рождаются в инженерной среде и в каком направлении развивается металлургия. Особенно важно, что большинство представленных проектов имеют прикладной характер: это не просто идеи, но реальные инструменты, способные повысить эффективность и безопасность производственных процессов. Наибольший интерес у меня вызвали разработки в области позиционирования объектов внутри производственных помещений и создания новых сплавов. Такие решения показывают, как инженерные знания и технологии помогают совершенствовать производство, делая его современным, надежным и безопасным», — отметил главный технолог ЧЭМК Дмитрий Ракитин.

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» — крупнейший производитель ферросплавов в России, способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя около 200 наименований ферросплавов. Продукция цехов и участков по переработке отходов основного производства находит широкое применение в лакокрасочной и резинотехнической промышленности, в дорожном, промышленном и жилищном строительстве, в сельском хозяйстве.

АО «ЧЭМК»