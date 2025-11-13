Песков не согласился с оценкой Рубио по позиции России о мире на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не согласился с оценкой госсекретаря США Марко Рубио по позиции России в украинском конфликте. Ранее господина Рубио спросили на пресс-конференции по итогам заседания с коллегами по «Группе семи», считает ли он, что Россия «на самом деле не хочет мира». В ответ на вопрос журналиста тот заявил, что в Вашингтоне «вынуждены дать такую оценку».

«Здесь мы вряд ли можем согласиться,— сказал господин Песков, комментируя высказывание госсекретаря США. — Россия хочет по-настоящему мира, Россия открыта для урегулирования украинской проблемы политико-дипломатическими средствами».

Первый же вопрос на пресс-конференции Марко Рубио, которая прошла 12 октября на полях встречи глав МИДов «Группы семи» в Канаде, был посвящен российско-украинскому конфликту. Госсекретаря спросили, считает ли он, что Россия «на самом деле не хочет мира». «Что ж, мы можем судить только по тому, что видим. Я имею в виду, я думаю, они ясно заявили, что хотят получить остальную часть Донецка, и, очевидно, украинцы на это не согласятся,— сказал господин Рубио, отвечая на вопрос журналиста. — Сейчас мы видим, что они продолжают наносить дальние удары по Украине, очевидно, чтобы подорвать ее электросети и попытаться деморализовать страну или что-то в этом роде, и они добились определенных успехов в Донецке». «Так что на данный момент, я имею в виду, мы вынуждены дать такую оценку. Они выдвинули требование, с которым Украина не может согласиться, и вот где мы сейчас находимся»,— заключил он.

Анастасия Домбицкая