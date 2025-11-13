МЭА заявило о падении доходов России от нефтеэкспорта из-за санкций

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило о падении доходов России от экспорта нефти и нефтепродуктов в октябре по причине новых санкций и снижения цен. Об этом говорится в ежемесячном отчете агентства.

В октябре доход составил $13,13 млрд, что меньше на $380 млн и $2,31 млрд, чем в сентябре и годом ранее соответственно. Исходя из отчетных данных, физические объемы экспорта к сентябрю снизились до 7,35 млн баррелей в сутки (б/с), то есть на 150 тыс. б/с. Показатель на 80 тыс. б/с ниже данных за аналогичный период 2024 года.

Экспорт нефтепродуктов к сентябрю снизился на 40 тыс. б/с, достигнув 2,3 млн б/с. Отметка на 140 тыс. б/с ниже, чем год назад. В свою очередь, экспорт нефти к сентябрю составил 5,05 млн б/с, снизившись на 110 тыс. б/с, что на 70 тыс. б/с меньше, чем в октябре 2024 года.

«Ущерб, нанесенный нефтеперерабатывающим заводам, может продлить запрет на экспорт бензина», – отмечают в отчете. Агентство также считает, что это расширит ограничения на экспорт дизельного топлива для компаний, которые не являются производителями, вступившими в силу с 1 октября.

Как заявлено в отчете МЭА, падение цен на российскую нефть отразилось на сокращении выручки от ее экспорта на $420 млн в сравнении с предыдущим месяцем. А поступления от продажи нефтепродуктов, наоборот, возросли на $40 млн из-за прироста цен на газойль.

Агентство сохранило прогноз по добыче нефти в России на уровне 9,3 млн б/с, но отметило «значительный риск ухудшения прогноза».