В Кремле не прокомментировали вопрос о продаже активов российского Ситибанка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не рассказал о подробностях продажи российского Ситибанка. Он сообщил, что каждый подобный случай глава государства рассматривает отдельно с профильной комиссией.

Сегодня президент России Владимир Путин своим распоряжением разрешил «Ренессанс Капитал Финансовый Консультант» купить 100% акций Ситибанка. Акции принадлежат нидерландской Citigroup Netherlands B.V., которая относится к американскому конгломерату Citigroup. Господина Пескова спросили, является ли разрешение президента уступкой США в преддверии возможных переговоров в Будапеште. «Каждый кейс, он отдельно рассматривается соответствующей комиссией, поступают рекомендации президенту. Других каких-то комментариев я не хотел бы давать»,— ответил господин Песков журналистам.

Банк искал покупателя на свой бизнес в России с 2021 года. Тогда американский конгломерат Citigroup обновил стратегию и решил уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После начала боевых действий на Украине группа заявила, что ее российская «дочка» практически полностью приостанавливает работу. В октябре 2022-го Ситибанк продал портфель потребкредитов банку «Уралсиб».

