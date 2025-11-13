В Санкт-Петербурге простились с почетным профессором Юрием Толстым

В здании Санкт-Петербургского государственного университета завершилась церемония прощания с почетным профессором Юрием Толстым, передает корреспондент ТАСС.

Церемонию провели в здании Двенадцати коллегий СПбГУ. Венки на нее направили президент Владимир Путин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, Минюст, Конституционный суд, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и др.

Во время прощания декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов зачитал телеграмму от президента. «Он всегда трудился творчески, с полной отдачей, был центром притяжения для студентов, аспирантов, коллег, с которыми щедро делился своими знаниями, идеями, опытом. Добрая память об академике Толстом навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и учеников, коллег и выпускников университета»,— говорилось в ней.

Также были зачитаны телеграммы от председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, председателя СКР Александра Бастрыкина и министра юстиции Константина Чуйченко.

Отпевание прошло в в университетском храме Святых апостолов Петра и Павла. Профессора похоронят на Никольском кладбище в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре.

Полина Мотызлевская