В Санкт-Петербурге простились с почетным профессором Юрием Толстым
В здании Санкт-Петербургского государственного университета завершилась церемония прощания с почетным профессором Юрием Толстым, передает корреспондент ТАСС.
Фото: СПБГУ
Церемонию провели в здании Двенадцати коллегий СПбГУ. Венки на нее направили президент Владимир Путин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, Минюст, Конституционный суд, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и др.
Во время прощания декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов зачитал телеграмму от президента. «Он всегда трудился творчески, с полной отдачей, был центром притяжения для студентов, аспирантов, коллег, с которыми щедро делился своими знаниями, идеями, опытом. Добрая память об академике Толстом навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и учеников, коллег и выпускников университета»,— говорилось в ней.
Также были зачитаны телеграммы от председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, председателя СКР Александра Бастрыкина и министра юстиции Константина Чуйченко.
Отпевание прошло в в университетском храме Святых апостолов Петра и Павла. Профессора похоронят на Никольском кладбище в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре.