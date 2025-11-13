Арбитражного судью из Тульской области приговорили к семи годам за мошенничество

В Тульской области вынесли приговор обвиняемому в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве судье регионального абитражного суда Григорию Лосю. Его приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу 700 тыс. руб. Об этом сообщили в областном управлении СКР.

Суд установил, что в апреле 2021 года судья через своего знакомого ввел в заблуждение представителя организации, иск к которой рассматривался в кассационной инстанции. Он уверял, что за взятку сможет убедить судью арбитражного суда Центрального округа отменить решение по иску. В результате представитель фирмы через посредника передал Лосю 6,5 млн руб.

В 2022 году Григорий Лось подменил 36 товаров в одном из маркетплейсов. Их общая стоимость достигла 146 тыс. руб. После этого судья потребовал вернуть деньги, но сотрудница пункта выдачи отказалась оформить возврат и сообщила в полицию.

В том же году судья снова попытался обмануть другого предпринимателя. Он пообещал за 1,5 млн руб. решить вопрос с судьей 20-го арбитражного апелляционного суда по вынесению решения в пользу коммерсанта. Фигуранта задержали с поличным сотрудники ФСБ при получении взятки.

Высшая квалификационная коллегия судей разрешила привлечь Григория Лося к уголовной ответственности в апреле 2023 года. Через три месяца СКР сообщил о возбуждении дела против судьи. В конце 2024 года обвиняемый попросил отправить его на спецоперацию, однако Минобороны отказало судье в подписании контракта.

Никита Черненко