В Приангарье задержаны участники подростковой группировки, избивавшей сверстников

В Иркутской области задержали 17-летнего студента и 14-летнего школьника, подозреваемых в применении насилия по отношению к 13-летней школьнице. Шелеховским межрайонным следственным отделом регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Следственные действия были начаты после того, как в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой группа подростков избивает девочку. Известно, что аналогичные действия совершались и в отношении других детей.

По информации регионального ГУ МВД России, избиению девочки «предшествовал длительный конфликт». Помимо задержанных подростков, установлена также личность зачинщицы произошедшего. В настоящее время устанавливаются другие возможные пострадавшие и причастные к их избиениям. Расследование дела находится на контроле руководителя СКР Александра Бастрыкина.

Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, отмечает, что в школе поселка Большой Луг на протяжении длительного времени действует подростковая группировка, установившая своеобразную иерархию. Неформальным лидером является девочка-подросток, под ее руководством другие участники группы подвергают систематической травле и избиениям «тех, кто им не нравится». Над некоторыми жертвами издевательства носили характер истязаний. В частности, одной из девочек раскаленным утюгом прижигали ноги.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своих социальных сетях проинформировал о группе подростков, которая «избивает и запугивает других детей». Он напомнил, что это второй резонансный случай в Шелеховском районе за последний месяц. В середине октября в городе Шелехове 14-летний подросток в подъезде своего дома нанес множественные ножевые ранения сверстнице после ссоры, произошедшей между ними. Аналогичным образом он поступил и с 23-летней соседкой, вышедшей на шум. Обе пострадавшие скончались позднее в отделении реанимации. Молодой человек помещен в СИЗО на время расследования уголовного дела о двойном убийстве.

Влад Никифоров, Иркутск