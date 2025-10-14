Подростка из Иркутской области поместили в СИЗО за двойное убийство

Подростку из Шелехова, обвиняемому в убийстве двух человек, избрана мера пресечения. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области, он помещен под стражу на один месяц, до 12 ноября. Как стало известно «Ъ», молодой человек помещен в СИЗО №1 города Ангарска, где есть условия для содержания несовершеннолетних.

По версии следствия, вечером 12 октября в Шелехове (город-спутник Иркутска) 14-летний местный житель в подъезде своего дома нанес «множественные ножевые ранения» сверстнице после ссоры, произошедшей между ними. Аналогичным образом он поступил и с 23-летней соседкой, вышедшей на шум. Обе пострадавшие скончались позднее в отделении реанимации.

Прокуратура Шелехова контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Подростку предъявлены соответствующие обвинения, свою вину он «признал частично».

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев накануне провел региональное родительское собрание. Глава региона отметил, что профилактикой подобных преступлений может стать программа тестирования, позволяющая выявить в числе прочего такие риски, как «употребление несовершеннолетними запрещенных веществ». Он напомнил о трагедии в мае нынешнего года в Байкальске, где в результате конфликта подростков погибло пять несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет. По словам губернатора, экспертиза показала, что дети употребляли наркотики.

Влад Никифоров, Иркутск