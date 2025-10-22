Инвестиции в тамбовский элеватор «Октябрьской» выросли до 542 млн рублей

Инвестиции в строительство элеватора местного ООО «Агрофирма "Октябрьская"» в Тамбовской области выросли с 452 до 542 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

Сегодня корпорация развития Тамбовской области и агрофирма «Октябрьская» Максима Жалнина заключили соглашение по реализации проекта строительства элеватора. Он предусматривает создание комплекса по приемке, перевалке, хранению и железнодорожной отгрузке зерновых, зернобобовых и масличных культур.

Как рассказал «Ъ-Черноземье» господин Жалнин, смета строительства действительно была пересмотрена: «Дополнительные затраты связаны с необходимостью усиления свайного поля. После анализа грунтов и проведения испытаний было принято решение о его укреплении».

В начале октября стало известно, что комплекс планируется возвести в поселке совхоза Селезневский Тамбовского района. Элеватор рассчитан на 25 тыс. т единовременного хранения. Его реализация будет проходить в два этапа: первую очередь планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году, вторую — в 2027-м. По оценке корпорации развития региона, запуск комплекса позволит увеличить годовой грузооборот станции Селезни с 300 до 500 тыс. т. Также ожидается положительный социальный эффект за счет появления новых рабочих мест и роста налоговых поступлений в бюджет региона.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Агрофирма "Октябрьская"» зарегистрировано в апреле 2001 года в поселке совхоза Селезневский Тамбовской области. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал — 50 млн руб. Единственный владелец и гендиректор — Максим Жалнин. По итогам 2024 года компания получила выручку 551 млн и чистую прибыль 163 млн. Господин Жалнин также руководит тамбовским АО «Октябрьское», которое занимается оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства (собственники не раскрываются), и владеет 60% автосалона ООО «Автоцентр "Западный"» (еще 40% у гендиректора Романа Тезикова).

Анна Швечикова