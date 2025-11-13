Мэрия Анапы увеличила сумму взыскания с владельцев танкеров до 669 млн рублей

Администрация Анапы попросила Арбитражный суд Краснодарского края увеличить до 669 млн руб. объем взыскания с владельцев затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в качестве компенсации расходов на ликвидацию ЧС, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда. Ранее объем заявленных требований составлял 546 млн руб. Ответчиками в процессе выступают компании «Каматрансойл» (владелец танкера «Волгонефть-212»), «Кама шиппинг» (фрахтователь «Волгонефть-212») и «Волгатранснефть» (владелец и фрахтователь «Волгонефть-239»).

Мэрия города-курорта Анапы представила в суд дополнительные документы о расходах на уборку берега от разлива мазута после кораблекрушения, случившегося в Керченском проливе в декабре 2024 года. В частности, муниципалитет просит включить в сумму взыскания затраты на организацию питания и проживания работников, задействованных в ликвидации ЧС.

Судья Ирина Бондаренко не стала рассматривать ходатайство об увеличении исковых требований, предоставив мэрии Анапы время до 27 ноября для уточнения позиции. Председательствующая разъяснила, что изначально в процесс было представлено определенное количество контрактов муниципалитета, дополнительные требования и уточнения сумм могут касаться лишь перечисленных в иске договоров. Если мэрия намерена взыскать компенсацию по другим контрактам, следует обраться в суд с новым иском, подчеркнула судья.

Анна Перова, Краснодар