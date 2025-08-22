Средства судовладельцев попали под заморозку

Арбитражный суд Краснодарского края по инициативе Росприроднадзора принял обеспечительные меры в отношении компаний «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл», владельца и фрахтователя затонувшего танкера «Волгонефть-212». Под арест попали средства на счетах, за исключением сумм, необходимых на выплату обязательных платежей. На прошлой неделе по иску надзорного ведомства с судовладельцев была взыскана компенсация экологического вреда более чем на 49 млрд руб.



Банковские счета ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» арестованы решением Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) по ходатайству Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), определение суда опубликовано в картотеке АСКК.

Обеспечительные меры приняты в отношении средств, которые в настоящее время находятся на счетах или в банковских ячейках компаний, а также тех, которые будут поступать в будущем. Под арест не попали средства, предназначенные для оплаты платежей по кредитным договорам с российскими банками, заключенным до принятия мер по обеспечению иска.

Арест не распространяется на выплаты работникам заработной платы, уплату налогов, сборов, пеней, штрафов, административных штрафов, пошлин и других платежей, направленных на обеспечение непрерывности производственной и технологической деятельности предприятий.

Обеспечительные меры приняты в пределах суммы, которая в солидарном порядке взыскана в бюджет Российской Федерации с ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» решением Арбитражного суда Краснодарского края 13 августа текущего года.

Росприроднадзор оценил вред Черному морю, причиненный крушением танкера «Волгонефть-212» в декабре 2024 года, в сумму свыше 49,4 млрд руб., сумма взыскана в полном объеме.

Танкер «Волгонефть-212» класса «река—море» с грузом мазута следовал из порта Саратов в порт Кавказ для перегрузки на судно-накопитель, на борту находилось 4,2 тыс. тонн нефтепродуктов. Во время сильного шторма 15 декабря 2024 года судно раскололось на две части и затонуло на подходе к порту Кавказ. Спустя неделю после кораблекрушения в морской воде вблизи места затопления танкера «Волгонефть-212» было обнаружено превышение предельно допустимой для рыбохозяйственных объектов концентрации нефтепродуктов в 8–10 раз. Береговая полоса Черного моря не протяжении нескольких десятков километров оказалась загрязнена выбросами мазута, погибло большое количество птиц и рыб.

При расчете экологического вреда Росприроднадзор учитывал весь объем загруженного на танкер мазута, как вылившегося в море, так и оставшегося в обломках судна, которые погрузились на дно. Экологи приняли во внимание длительность ущерба окружающей среде: владелец и фрахтователь танкера «Волгонефть-212» не участвовали в ликвидации последствий экологического бедствия и не приступали к подъему обломков затонувшего судна.

Работы по уборке берега Черного моря от остатков мазута продолжаются. Пляжи города-курорта Анапы и части Темрюкского района закрыты для отдыхающих.

