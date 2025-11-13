Глава Херсонского отделения ВСКС Евгений Лемякин погиб в ДТП

Руководитель Херсонского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Евгений Лемякин погиб в ДТП. Об этом сообщил замруководителя Росмолодежи Денис Аширов в Telegram-канале.

«Такие неравнодушные и сильные люди, как Евгений, — это настоящая опора для нашей страны. Светлая ему память»,— написал господин Аширов.

Евгению Лемякину было 47 лет. В Херсонской области он создал ресурсный центр по ЧС с учебным полигоном, где добровольцы обучались спасательным навыкам. Также господин Лемякин участвовал в очистке береговой линии от нефтепродуктов в Анапе и занимался гуманитарной помощью в составе штаба «Мы вместе».

Полина Мотызлевская