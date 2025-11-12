В Приангарье женщина по указанию мошенников оставила без света 38 домов

В Иркутской области задержана 24-летняя местная жительница. Ее подозревают в поджоге трансформаторной подстанции в городе Киренске в ночь на 12 ноября, после чего без электроснабжения остались 38 жилых домов и шесть социальных объектов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. Задержание был произведено полицейскими совместно с сотрудниками регионального УФСБ России. Возбуждено уголовное дело.

В сообщении ГУ МВД России по Иркутской области уточняется, что через некоторое время после поджога объекта инфраструктуры «было зафиксировано возгорание рядом с АЗС», которое потушили очевидцы. Подозреваемая объяснила, что поджог совершила «по указанию телефонных мошенников».

О проблемах с электроснабжением первоначально сообщили сетевая компания «Облкоммунэнерго» и региональное ГУ МЧС России. Там отметили, что без электричества часть дня 12 ноября оставались 344 человека, причины не уточнялись. О том, что отключение было вызвано поджогом, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на прямой линии с жителями Приангарья. Он выразил обеспокоенность, что «вовлечение жителей региона в противоправную деятельность» увеличивается. После этого заявления правоохранительные органы распространили сообщение о задержании женщины и возбуждении уголовного дела.

Влад Никифоров, Иркутск