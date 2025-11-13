Российские силы ПВО за сутки сбили управляемую ракету «Нептун» и около 160 БПЛА

Российские средства ПВО за сутки уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 157 беспилотников ВСУ. Также под удар вооруженных сил попала одна управляемая авиабомба. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно ежедневной сводке ведомства, военнослужащим РФ удалось поразить объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ в 142 районах в зоне спецоперации. При атаке применялись оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера. По данным оперштаба Краснодарского края, при атаке катеров в селе Вольное (пригород Туапсе) повреждены пять домовладений. Обошлось без пострадавших.