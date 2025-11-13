В пригороде Туапсе при взрыве безэкипажного катера повреждены пять домов

При атаке безэкипажных катеров на Туапсе повреждения получили пять домовладений в селе Вольное, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В результате взрыва в домах выбиты стекла. Жители не пострадали. В настоящее время угроза атаки с моря в Туапсе сохраняется. После отмены сигнала тревоги комиссия муниципалитета оценит нанесенный ущерб для оказания помощи жителям домов.

Угроза атаки безэкипажных катеров в Туапсе была объявлена вчера, 12 ноября, в 21:37. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. Жителям города рекомендовано покинуть открытые территории рядом с морем.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над территорией Краснодарского края были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов.

Анна Перова, Краснодар