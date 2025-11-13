Шойгу обвинил генсека НАТО Рютте в непоследовательности

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу назвал непоследовательными действия генерального секретаря НАТО. По его мнению, если Марк Рютте заявляет о безразличии к словам Владимира Путина, ему не следует реагировать на них.

«Почему он так оперативно стремится их прокомментировать?» — сказал Сергей Шойгу в интервью «РИА Новости». Он полагает, что это «резонный вопрос».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на прошлой неделе заявил, что генсек НАТО, напротив, отказывается слушать Москву и потому не понимает ее позицию. По его мнению, «в этом как раз и кроется проблема альянса и его руководителя». «Попробуйте прислушаться — поймете», — добавил господин Песков.