Песков призвал НАТО прислушаться к словам Путина, чтобы понять Россию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО отказываются слушать Россию, но при этом не могут понять позицию страны. Так он прокомментировал позицию генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что не обращает внимания на высказывания Владимира Путина.

«В этом как раз и кроется проблема северо-атлантического альянса и его руководителя — с одной стороны, они говорят, что они не слушают Россию, а с другой стороны, они говорят, что они ее не понимают. Попробуйте прислушаться — поймете»,— сказал представитель Кремля журналистам.

5 ноября на совещании с Совбезом Владимир Путин заявил, что не планирует отходить от Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но, если США его нарушат, Россия должна «предпринять адекватные ответные действия». На вопрос о том, как НАТО планирует реагировать на такие обсуждения, Марк Рютте сказал: «Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин».

Лусине Баласян