Александра Горбунова вернули в суд

Свердловский областной суд отменил решение Ленинского райсуда Екатеринбурга от 25 сентября о заочном аресте бизнесмена Александра Горбунова и постановил снова передать материалы дела об избрании меры пресечения в тот же суд, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Свердловской области.

Ранее Александр Горбунов был объявлен в федеральный розыск. По данным «Ъ-Урал» бизнесмен обвиняется в вымогательстве (п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ). По предварительным данным, дело связано с конфликтом вокруг ООО «База на Комсомольской» (комплекс нежилых помещений на ул. Комсомольская, 73), которое принадлежало бывшему участнику ОПГ «Центровые» Михаилу Клоку.

Михаил Клок в 2016 году был приговорен к четырем годам колонии по делу преступной группировки, которая занималась разбоями и кражами. Помимо него крупные сроки получили литовский киллер Ромас Замольскис (16 лет) и глава ЧОП «Гюрза» Валерий Поваров (11 лет).

Когда Михаил Клок оказался в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге, то, по предварительным данным, на него стали давить местные арестанты и администрация, чтобы он расстался со своими активами. В результате ООО «База на Комсомольской» отошло в управление бизнесмену Евгению Буцырину, но следствие предполагает, что бенефициаром сделки стал Александр Горбунов.

В 2023 году в квартирах и коттедже Александра Горбунова прошли обыски по уголовному делу о вымогательстве. Тогда его адвокаты говорили, что подозрения беспочвенны. По их данным, Михаил Клок сам незаконно отобрал базу на Комсомольской у Евгения Буцырина с помощью поддельных документов. В 2005 году по данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст.159 УК РФ). Расследование продвигалось медленно и активизировалось лишь после того, как Михаил Клок был задержан по делу ОПГ. В 2015 году по ходатайству Михаила Клока в суде было прекращено дело о мошенничестве с недвижимостью в связи с истечением срока давности.

После этого Михаил Клок заявил о вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ) у него помещений на Комсомольской, указывая на причастность к нему Александра Горбунова. В ходе расследования дело о вымогательстве прекращали в связи с отсутствием состава преступления, а затем возобновляли снова. Последний раз это случилось в марте 2022 года, когда Михаила Клока задержали по новому уголовному делу — об убийстве в 2000 году в Екатеринбурге бизнесмена Алексея Зубакина. По данным «Ъ-Урал», Михаил Клок пошел на сделку со следствием и рассказал об обстоятельствах передачи базы третьим лицам. Силовики возобновили дело о вымогательстве, фигурантом которого стал Александр Горбунов.

Сейчас, по данным «Ъ-Урал», Александр Горбунов находится за границей.

Артем Путилов