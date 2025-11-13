Toyota инвестирует $10 млрд в производство на территории США

Компания Toyota сообщила, что уже начала производство на построенном в США заводе по изготовлению аккумуляторов для электромобилей. Его создание обошлось почти в $14 млрд.

«В ближайшие пять лет мы планируем дополнительно инвестировать в США $10 млрд для дальнейшего расширения наших мощностей, в итоге общий объем наших инвестиций в стране превысит $60 млрд»,— рассказал президент американского подразделения Toyota Тед Агава.

Toyota стала очередной компанией, заявившей о масштабных инвестициях в США при президенте Дональде Трампе. Тот еще в октябре заявил, что японская корпорация собирается инвестировать $10 млрд в американскую экономику. «Идите покупайте Toyota»,— призвал тогда господин Трамп.

Ранее он неоднократно критиковал японские компании. В апреле его администрация ввела импортные пошлины на товары из Японии в размере 27,5%. Правда, в сентябре снизила их до 15%. По данным Nikkei, семь крупнейших автопроизводителей Японии потеряли из-за повышения пошлин почти $10 млрд прибыли.

Яна Рождественская