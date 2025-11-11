Японский автопром за полгода потерял $9,7 млрд из-за тарифов Трампа

Как подсчитало агентство Nikkei, семь крупнейших автопроизводителей Японии потеряли 1,5 трлн иен ($9,7 млрд) прибыли из-за повышенных импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом. Это первое падение прибыли всего сектора со времен пандемии COVID-19.

Американские пошлины в размере 27,5% на японские товары действовали почти весь период, изученный Nikkei (с апреля по сентябрь — первая половина финансового года в Японии). Тарифы были снижены администрацией господина Трампа на 15% лишь 16 сентября.

Совокупная чистая прибыль семи производителей (Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Subaru и Suzuki) за этот период составила чуть менее 2,1 трлн иен, что примерно на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это уже второй подряд год падения прибыли автоконцернов. Ожидается, что по итогам всего финансового года, который завершится 31 марта 2026 года, потери автопроизводителей Японии от тарифов Дональда Трампа достигнут 2,5 трлн иен ($16,25 млрд).

Кирилл Сарханянц