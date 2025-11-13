В Мурманске мэр впервые избран по новому закону о МСУ

Совет депутатов Мурманска единогласно избрал мэром врио главы города Ивана Лебедева. Члены заксобрания выбирали из двух кандидатур, предложенных губернатором Мурманской области Андреем Чибисом по новому закону о местном самоуправлении (МСУ).

Фото: телеграм-канал Ивана Лебедева

Вторым кандидатом на пост мэра был начальник управления образования администрации Кольского района Николай Малов. Его кандидатуру губернатору предложила Ассоциация «Совет муниципальных образований Мурманской области».

Иван Лебедев занимал должность врио главы города с июля 2025 года, когда предыдущий мэр Юрий Сердечкин покинул пост «в связи с переходом на другое место службы». Господину Лебедеву 36 лет. Он работает в администрации Мурманска с 2024 года, до этого возглавлял Оленегорск. Ранее работал в структурах сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь».

С июня 2025 года в Мурманской области действует новый способ избрания глав муниципальных образований. Изменения продиктованы федеральным законом о МСУ, который вступил в силу 19 июня.

Новый федеральный закон наделяет губернатора правом отбирать претендентов на должности глав муниципалитетов из вариантов, которые могут предложить партии, совет муниципальных образований и общественная палата региона, а также Всероссийская ассоциация развития МСУ. По новой модели должны избираться руководители всех без исключения региональных столиц, но для обычных муниципалитетов закон сохраняет варианты: прямые выборы, назначение из числа депутатов, через конкурс или по «губернаторской» схеме.

Степан Мельчаков