На Ямале увеличат выплаты для ветеранов СВО, запускающих свой бизнес

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с начала 2026 года в два раза увеличат размер поддержки для ветеранов специальной военной операции (СВО), которые желают запустить бизнес. Размер выплаты достигнет 400 тыс. руб., сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на форуме муниципальных депутатов партии «Единая Россия». Также ветераны СВО смогут рассчитывать на грантовую поддержку.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов

Он заявил, что поддержка участников СВО и их семей остается одним из важнейших приоритетов работы партии. Сейчас на Ямале действует порядка 70 мер поддержки, в скором времени будут введены новые. «Уже сейчас создаем условия для тех, кто по возвращении из зоны СВО будет нуждаться в трудоустройстве. В бюджетных организациях резервируются рабочие места. Впервые в 2026 году запустим специальный бизнес-акселератор для ветеранов, лучшие проекты которых смогут получить гранты на развитие до 1 млн руб.»,— добавил Дмитрий Артюхов.

Кроме того, на Ямале начинает работу комплексная программа социальной адаптации для ветеранов СВО, которая включает в себя медицинскую и социальную реабилитацию, профессиональную подготовку и помощь с трудоустройством. За каждым ветераном будет закреплен персональный куратор — всего в программе задействованы 800 специалистов. На финальной стадии подготовки находится проект школы психологического сопровождения «Свои. Близкие», где помогать справиться со стрессом бойцам будут жены и матери участников спецоперации.

Губернатор также поручил депутатам до 1 декабря закрепить кураторство семей участников СВО, ветеранов и семей погибших военнослужащих в избирательных округах, до 1 февраля — выявить пробелы и подготовить предложения по улучшению мер поддержки. Кроме того, господин Артюхов поручил провести межмуниципальный форум добровольцев, помогающих СВО, который будет аналогом форума «Патриоты Урала».

Ирина Пичурина