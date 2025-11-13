Посольство США в Японии предупредило граждан об опасности нападения медведей

Посольство США в Японии опубликовало предупреждение для своих граждан о том, что в отдельных районах на севере страны велика опасность встречи с медведями. Эти животные в последние годы все чаще заходят в населенные пункты в поисках пищи и нередко нападают на людей. Как сообщили в посольстве, медведей видели даже в парке Маруяма рядом с территорией генконсульства США в Саппоро, поэтому призвали посетителей генконсульства быть особенно внимательными и осторожными. Кроме того, рекомендовали гражданам США не посещать те районы, где встречаются медведи, и не бродить там поодиночке, не оставлять после себя объедки и мусор, а обо всех случаях встречи с животным сообщать местным властям.

Как пишет японская телерадиокомпания NHK, с апреля этого года было зарегистрировано не менее 220 случаев нападения медведей на людей, что является рекордом с 2006 года, когда начали собирать такие данные. Сообщается, что более 100 человек получили в результате этих нападений травмы, более 50 из них — серьезные. 13 человек погибли. За это же время зафиксировано более 8 тыс. случаев, когда люди видели медведя хотя бы издалека. Такую перемену в поведении дикого животного эксперты объясняют изменением климата, из-за которого медведи позже впадают в спячку и бродят в поисках пищи. В конце октября власти префектуры Акита даже запросили помощь сил самообороны Японии для решения проблемы с нападениями медведей на людей, так как силами местных охотников, как это было прежде, ее решить не удается.

Алена Миклашевская