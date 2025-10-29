В Японии на борьбу с медведями направляют армию

Губернатор префектуры Акита запросил помощь сил самообороны Японии для решения проблемы с нападениями медведей на людей. По словам Кенты Судзуки, «жизни наших граждан невозможно защитить без помощи сил самообороны Японии». Как сообщает The Japan Times, Минобороны страны пообещало сделать все возможное.

С начала апреля медведи убили уже десять человек в префектуре Акита, что является абсолютным рекордом. Более 50 человек серьезно пострадали от встреч с этими животными. Случаи, когда жители видят медведей хотя бы издалека, резко участились, превысив 8 тыс. Как отмечают эксперты, в последние годы медведи все чаще выходят к населенным пунктам и даже заходят в большие города, где ищут себе пропитание на свалках и у мусорных баков. Зачастую их обнаруживают в домах, в магазинах, на парковках. Местные эксперты объясняют это изменением климата, из-за которого медведи позже впадают в спячку и бродят в поисках пищи.

Всего в Японии насчитывается около 44 тыс. гималайских медведей, которые в основном водятся на севере острова Хонсю, где находится префектура Акита. Вес этих животных доходит до 120–140 кг, справиться с ним невооруженному и неготовому к такой встрече человеку очень трудно. До сих пор власти пытались контролировать популяцию медведей с помощью найма профессиональных охотников. Однако изменение поведения животных снизило эффективность такой меры.

Алена Миклашевская