Финал чемпионата Европы по футболу 2028 года пройдет на стадионе Wembley

Лондонский стадион Wembley примет финал чемпионата Европы по футболу 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Решающий матч состоится 9 июля. Также на Wembley пройдут один четвертьфинальный и два полуфинальных матча. Стадион может вместить до 90 тыс. человек. Арена уже принимала финал европейского первенства. В 2021 году сборная Италии в серии пенальти одержала победу над командой Англии.

Чемпионат Европы 2028 года пройдет в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. В турнире примут участие 24 команды. Местом проведения матча открытия выбран стадион Principality в Кардиффе. Старт турнира запланирован на 9 июня.

Таисия Орлова