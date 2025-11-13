В Самаре отложено рассмотрение жалоб на приговор экс-главе минтранса

В четверг, 13 ноября, Самарский областной суд перенес рассмотрение апелляционных жалоб на приговор бывшему министру транспорта и автодорог региона Ивану Пивкину на 20 ноября. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Волга» из зала суда.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В августе 2025 года Октябрьский районный суд Самары признал Ивана Пивкина виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ).

Как выяснили следователи ГСУ ГУ МВД Самарской области, в сентябре 2023 года глава регионального минтранса незаконно поручил признать победителем аукциона на ремонт автодороги Самара — Новокуйбышевск ООО «Амонд», хотя в конкурсе лидировало ПАО «Дорисс» из Чувашии. Компания оспорила итоги торгов, они были отменены, и аукцион провели повторно. Контракт на сумму 1,2 млрд руб. получило ООО «Дорисс», но Иван Пивкин потребовал от руководителя этой организации Люции Сафиной привлечь «Амонд» в качестве субподрядчика. Изначально уголовное дело против чиновника расследовалось по статье о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Экс-министру назначили штраф в размере 480 тыс. руб. с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, в течение трех лет. Суд учел 14-месячное пребывание Ивана Пивкина в СИЗО и освободил от назначенного штрафа, так как этого требует ч. 5 ст. 72 УК РФ ««Исчисление сроков наказаний и зачет наказания». Экс-глава регионального минтранса вину не признал. Защита бывшего министра и гособвинитель подали апелляционные жалобы на приговор.

Адвокаты Ивана Пивкина добиваются оправдания подзащитного. Обвинение требует переквалификации дела на злоупотребление должностными полномочиями.

Сабрина Самедова