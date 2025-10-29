Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Экс-глава самарского минтранса обжаловал приговор

Бывший министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин подал апелляционную жалобу на приговор. Заседание по этому вопросу назначено на ноябрь. Об этом сообщается на сайте Самарского областного суда.

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Приговор Ивану Пивкину был вынесен в августе 2025 года года. Октябрьский районный суд Самары признал бывшего чиновника виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ). Ивану Пивкину был назначен штраф в размере 480 тыс. руб. Кроме того, в течение трех лет ему запрещено занимать должности в структурах власти.

Следствие установило, что в сентябре 2023 года Иван Пивкин незаконно поручил признать победителем аукциона на ремонт дороги Самара — Новокуйбышевск ООО «Амонд», хотя тендер должно было выиграть ПАО «ДОРИСС» из Чувашии. Итоги торгов оспорили, и аукцион провели повторно. Тендер выиграла фирма «ДОРИСС», но Иван Пивкин потребовал привлечь «Амонд» к работам в качестве субподрядчика, угрожая помешать деятельности «ДОРИСС» в Самарской области.

