Шойгу передал султану Омана послание Путина

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу передал султану Омана Хайсаму бен Тареку Аль Саиду личное послание президента России Владимира Путина. Господин Шойгу не раскрыл содержание послания.

«Дорожим доверительным и конструктивным характером диалога с оманскими друзьями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня»,— сказал господин Шойгу во время встречи с султаном Омана (цитата по ТАСС).

Сергей Шойгу прибыл в Оман 11 ноября во главе межведомственной делегации. На встрече с Хайсамом бен Тареком Аль Саидом он обсудил вопросы обороны и безопасности, а также взаимодействие в военной, финансовой, космической и атомной областях.