Шойгу прибыл в Оман для обсуждения сотрудничества в сфере безопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Оман во главе межведомственной делегации. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза России.

«На повестку дня будут вынесены в первую очередь вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе исторического государственного визита султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида в Россию в апреле текущего года»,— сообщили в пресс-службе (цитата по ТАСС). Стороны обсудят перспективы углубления сотрудничества в сфере безопасности, развития стратегических проектов, а также пути наращивания координации по актуальным глобальным и региональным вопросам.

У Сергея Шойгу запланированы встречи с султаном Омана, главой султанской канцелярии Султаном ан-Нуамани и министром иностранных дел страны Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди, сообщили в пресс-службе.

Господин Шойгу прибыл в Оман из Египта, где 10 ноября обсудил с руководством страны проекты строительства российской промышленной зоны у Суэцкого канала и атомной электростанции в «Эд-Дабаа». На встрече стороны также рассмотрели пути укрепления двусторонних отношений и возможности для их развития в политической, торговой и инвестиционной сферах.