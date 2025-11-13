«Биннофарм Групп» вновь вошла в рейтинг лучших работодателей России по версии журнала Forbes

Это подтверждение статуса компания получает третий год подряд. В 2025 году «Биннофарм Групп» сохранила место в группе «Серебро», демонстрируя прогресс в рамках ESG-повестки: компания получила высшую награду — платиновый статус в категории «Корпоративное управление», а также «серебро» в категории «Сотрудники и общество» и «бронзу» в категории «Экология».

«Трехлетнее присутствие в рейтинге Forbes — это показатель устойчивости нашей HR-стратегии. И для нас особенно значимо, что в рейтинге Forbes, основанном на принципах ESG, мы получили высшую оценку именно в категории „Корпоративное управление“. Это прямое подтверждение зрелости наших бизнес-процессов и прозрачности принимаемых решений. Мы видим, что современный соискатель ценит не только комфортные условия труда, но и ясные правила игры, четкие карьерные траектории и возможность влиять на процессы внутри компании», — директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» Татьяна Федченко.

Рейтинг лучших работодателей Forbes составляется на основе методологии, оценивающей компании по ключевым элементам ESG-повестки (Environmental, Social, Governance). Участники не ранжируются по местам, а распределяются по четырем группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». В 2025 году в рейтинг вошли 205 компаний из более чем 30 отраслей экономики.

ООО «Биннфоарм групп»