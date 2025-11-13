Андрей Сивцов назначен временно исполняющим полномочия главы Завьяловского района

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о назначении Андрея Сивцова временно исполняющим полномочия главы Завьяловского района до избрания нового руководителя. Как отмечается в документе, в этом статусе он будет работать до избрания нового руководителя муниципалитета.

Андрей Сивцов в настоящее время занимает пост первого заместителя главы администрации Завьяловского района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. Ранее он работал замминистра строительства Удмуртии, заместителем председателя правительства Удмуртии, директором филиала ФГУП «Почта России» и председателем Региональной энергетической комиссии.

Напомним, бывшего главу Завьяловского района Удмуртии Константина Русинова отправили в СИЗО по делу о взяточничестве. По версии следствия, он помог местному бизнесмену и депутату оформить землю в долгосрочную аренду, за что последний оказал чиновнику «услуги имущественного характера» более чем на 500 тыс. руб. Господин Русинов вину не признает. Чиновника отправили под стражу на два месяца.

Подробнее о деле Константина Русинова «Ъ-Удмуртия» писал в материале «Чья земля, того и в СИЗО».

Анастасия Лопатина