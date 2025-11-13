В МАХ до конца года создадут 15 тысяч общедомовых чатов в Приангарье

В Иркутской области в мессенджере МАХ до конца года планируется создать общедомовые чаты во всех 15 тыс. многоквартирных домах, находящихся в управлении товариществ собственников жилья, управляющих компаний и жилищно-строительных кооперативов. Об этом рассказали в правительстве региона.

«Для этих домов чаты в мессенджере MAX будут созданы в первую очередь»,— говорится в сообщении властей.

Как писал «Ъ», в начале июня этого года Госдума РФ приняла в окончательном чтении законопроект «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Минцифры развивает сервис на базе платформы Max от VK. Приложение объединяет функционал отечественных цифровых сервисов.

Михаил Кичанов