CNN: Британия приостановила обмен разведанными с США о судах в Карибском море

Власти Великобритании приостановили передачу США разведывательных данных о подозрительных судах в Карибском море, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. По их словам, Лондон не хочет быть причастным к действиям американских военнослужащих у побережья Венесуэлы и считает удары по этим судам незаконными.

Великобритания, контролирующая в Карибском море пять заморских территорий, при помощи расположенного в регионе разведывательного подразделения годами помогала США обнаруживать суда, подозреваемые в перевозке наркотиков, рассказали источники CNN. Используя эту информацию, Береговая охрана США могла перехватывать подозрительные суда, досматривать их, изымать наркотики, а экипаж задерживать.

Однако с сентября по приказу президента Дональда Трампа США наносят удары по судам у побережья Венесуэлы, которые, по утверждению американской стороны, связаны с наркокартелями. Британские власти забеспокоились, что для таких атак, жертвами которых стали свыше 70 человек, используются разведданные Великобритании. Их передачу приостановили месяц назад, узнал CNN.

При этом администрация Дональда Трампа обосновывает свое право на атаки тем, что наркоторговцы представляют непосредственную угрозу для американских граждан. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк говорил, что действия США в Карибском море нарушают международное право и равносильны внесудебной казни. По словам собеседников США, власти Великобритании согласны с этой оценкой. Действия США также осудила российская сторона.

Лусине Баласян