Российский футбольный союз и «Яндекс» объявили о партнерстве

Сервисы «Яндекс Пэй», «Яндекс Плюс» и «Свои Плюсы» станут официальными партнерами сборных России по футболу и FONBET Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что в рамках сотрудничества с платежным сервисом «ЯндексПэй» болельщики смогут приобрести билеты на матчи FONBET Кубка России на более выгодных условиях. Кроме того, они смогут купить официальную атрибутику сборной России — онлайн или на стадионах. Также будет доступна функция оплаты частями. В дни матчей на аренах будут проводиться совместные активности для болельщиков, а футболисты сборной будут участвовать в промо-кампаниях «Яндекса».

В пресс-службе РФС подчеркнули, что программа лояльности «Свои Плюсы» «расширит футбольное направление ''Яндекса'', вовлекая пользователей в тематические сценарии и активности». Для подписчиков сервиса предусмотрены специальные бонусы и призы: билеты на матчи, клубная атрибутика, экскурсии на стадионы, промокоды на скидки, а также повышенный кэшбэк при покупке билетов или мерча при оплате картой Пэй.

Арнольд Кабанов