Школьница из Екатеринбурга перевела мошенникам 1,3 млн рублей из сбережений отца

В Екатеринбурге восьмиклассница перевела мошенникам более 1,3 млн руб. из сбережений своего отца, сообщили в городском УМВД. После обращении отца в полицию возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Полицейские выяснили, что мошенница написала ученице в мессенджере, представилась школьной медсестрой и попросила код из SMS для внесения данных в медицинскую карту. Затем ей позвонила якобы сотрудница портала «Госуслуги» и сказала, что код принадлежит мошенникам, которые могут взломать личный кабинет родителей и оформить кредиты, деньги с которых могут быть отправлены на территорию враждебного государства — из-за этого им якобы грозит уголовная ответственность. После этого с девочкой связался «специалист Финмониторинга», который убедил ее сфотографировать все деньги и украшения в квартире для доказательств невиновности.

Напуганная школьница выполнила все указания. По указанию неизвестных она взяла отцовские сбережения, купила новый телефон, установила требуемое мошенниками приложение и через банкоматы перевела деньги на счета мошенников. После завершения операций звонки прекратились, и девочка сообщила обо всем родителям.

Напомним, весной 12-летний школьник из Екатеринбурга стал жертвой мошенников, которые действовали через Telegram-канал с анкетами для знакомств. Под давлением аферистов подросток сбежал из дома с сейфом с деньгами родителей и безуспешно попытался вскрыть его в заброшенном доме.

Ирина Пичурина