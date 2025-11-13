В Липецкой области утвердили повышение транспортного налога с 1 января

Депутаты липецкого облсовета на сегодняшней сессии одобрили внесение изменений в региональный закон о транспортном налоге. Согласно поправкам, ряд его ставок повышается с 1 января. Действующие налоговые льготы сохраняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, для автомобилей мощностью до 100 л. с. будет ставка 20 руб. за лошадиную силу вместо прежних 15 руб., мощностью от 100 до 150 л. с. — 30 руб. вместо 28 руб.

Законопроект также предусматривает повышение налога для мотоциклистов. Так, для транспортных средств до 20 л. с. ставка повысится с 8 до 10 руб., а для категории от 20 до 35 л. с. — с 16 до 20 руб. При этом категория мотоциклов мощностью от 35 до 40 л. с. упраздняется, и для всей техники свыше 35 л. с. будет действовать единая ставка 50 руб.

Изменения коснутся и других видов транспорта. Для владельцев катеров и моторных лодок мощностью до 100 л. с. ставка вырастет с 50 до 100 руб., а для яхт и парусно-моторных судов той же мощности — со 150 до 200 руб. Для самолетов и вертолетов налог с лошадиной силы увеличится со 125 до 250 руб.

В регпарламенте подчеркнули, что транспортный налог не повышался в Липецкой области последние пять лет. «Его средний размер один из самых низких в ЦФО. Новые ставки по легковым автомобилям не максимально возможные, а разрешенные Налоговым кодексом»,— добавили в облсовете.

Там же отметили, что изменения могут позволить нарастить бюджет региона на 80 млн руб., которые направят в областной дорожный фонд.

Алина Морозова