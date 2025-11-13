В Приангарье возбуждено дело о халатности при переселении 1,7 тыс. граждан

В Иркутской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при переселении 1,7 тыс. человек из аварийного жилья, сообщили в надзорном ведомстве региона.

По данным прокуратуры, правонарушение допущено при реализации региональной адресной программы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в городе Зима. В период с 2019-го по 2025 год расселению подлежало свыше 35 тыс. кв. м аварийного жилья, в котором проживало 1689 человек. Однако местные власти не приняли мер, «направленных на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В результате свыше 1 тыс. граждан оказались не обеспечены пригодным жильем.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Новосибирской области до конца 2026 года планируется расселить пять аварийных домов, в которых проживает 394 человека. На эти цели власти направят 800 млн руб.

Михаил Кичанов