Бюджет Республики Алтай увеличит расходы на связанные с СВО цели

На цели, связанные с СВО, из бюджета Республики Алтай в 2026 году планируется направить более 1,5 млрд руб. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак на внеочередной сессии госсобрания — эл курултая, проходящей 13 ноября.

Сессия приняла в первом чтении проект бюджета республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. В будущем году доходы региона запланированы в объеме 43,38 млрд руб., расходы — 43,76 млрд руб. Таким образом, дефицит составит примерно 400 млн руб. «Прирост по доходам с 2024 года составил 6,5 млрд руб.»,— отметил господин Турчак.

В конце прошлого года, также представляя проект бюджета, господин Турчак сообщал, что на связанные с СВО цели в 2025 году будет выделено около 1 млрд руб.

Валерий Лавский